Для Донбасса: У Хорватии можно взять опыт СЭЗ, у Молдовы – регистрации предприятий Приднестровья

Создание свободных экономических зон (СЭЗ) на территориях, которые серьезно пострадали в результате вооруженного конфликта, является успешным опытом Ховатии. Подобная политика украинских властей по отношению неподконтрольной Украине части Донбасса могла бы способствовать их скорейшему возвращению и восстановлению. Такое мнение высказал посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко, передает «Апостроф».

«После того, как Хорватия освободила все свои временно оккупированные территории военным и мирным путем, на них были созданы свободные экономические зоны для привлечения внутренних и внешних инвесторов. Было понятно, что у Хорватского государства не хватало свободных средств для их быстрого восстановления, даже при определенной международной финансовой помощи. Поэтому в режим СЭЗ попали все бывшие оккупированные территории, а также территории, которые удалось отстоять у агрессора, но они получили серьезные материальные потери», – рассказал Левченко.

Он отметил, что эта политика себя оправдала. Районы, пострадавшие от войны, начали развиваться значительно быстрее, чем обычные хорватские регионы. «И через 15 лет, когда они выровнялись в своем развитии с другими частями Хорватии, статус свободных экономических зон был отменен», – сообщил экс-посол.

Левченко считает, что в ситуации Украины введение СЭЗ также будет положительным в регионах, пострадавших от войны – на территориях Донецкой и Луганской областей. «В моем понимании, этот статус нужно давать всем районам этих двух регионов, хотя, реально, некоторые районы Донецкой и Луганской не пострадали от военных действий. Статус СЭЗ целесообразно сначала ввести на контролируемых территориях. При этом обозначив, что как только временно оккупированные территории вернутся в конституционно-правовое поле Украины, там сразу же начнется режим действия СЭЗ, что позволит быстрее привлекать капиталы для их восстановления», – сказал он.

«Поэтому предоставление украинским территориям, пострадавшим от войны, статуса свободных экономических зон, было бы правильным и своевременным решением. Кроме того, введение СЭЗ может рассматриваться как предоставление специального статуса временно оккупированным территориям. И здесь Кремлю было бы трудно что-то возразить. Положительный хорватский опыт по СЭЗ целесообразно применить и в Украине», – уверен дипломат.

Он предлагает использовать и опыт Кишинева относительно неподконтрольного Приднестровья, но «это совсем другая история, хотя тоже интересная». «Там Кишинев позволил предприятиям Приднестровья заниматься торговлей со странами Евросоюза при условии регистрации в качестве предпринимательских субъектов Молдовы и обязательной оплаты всех пошлин в молдавский бюджет. Это решение является разумным, потому что приучает приднестровских предпринимателей к молдавскому законодательству, а для поездок к международным партнерам заставляет пользоваться исключительно молдавскими документами. При этом, приднестровцы сами просят кишиневскую власть выдавать государственные документы Молдовы, понимая, что с приднестровскими их никуда в Европе не пустят», – рассказал Левченко.

«Учитывая то, что Приднестровский конфликт стал замороженным через обструкционистскую политику РФ, то это неплохая форма втягивания Приднестровья в экономическое поле Молдовы, так как политически это сделать пока трудно из-за физического присутствия российской армии на территории региона», – заключил экс-посол.