На Луганщине смертность от коронавируса составила 2%

В Луганской области вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 человека: 71-летняя женщина из Северодонецка и 79-летний мужчина из Новоайдарского района. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
За сутки в регионе лабораторно подтверждено 78 новых случаев COVID-19, при этом 83 пациента выздоровели.
География выявленных заболеваний:
- Северодонецк – 13 человек;
- Лисичанск – 25;
- Рубежное – 1;
- Беловодский район – 3;
- Меловской район – 1;
- Попаснянский район – 6;
- Сватовский район – 17;
- Станично-Луганский район – 1;
- Старобельский район – 1;
- Троицкий район – 10.
На сегодняшний день заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 52,5%.
С начала пандемии в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 3713 человек, из них:
- выздоровели – 1385 человек (37% от всех заболевших);
- находятся на лечении – 2250 пациентов (61%);
- летальных случаев – 78 (2%).
Напомним, что в целом по стране смертность у больных COVID-19 составляет 1,8%, на подконтрольной Украине части Донецкой области – 1%. В «ЛНР» – 5%, а в «ДНР» самый высокий показатель – 8%.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 1 ноября в Украине COVID-19 заболели 395 440 человек (161 441 пациентов – выздоровели, 7 306 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 10937 случаев COVID-19 (выздоровели – 4364 пациента, летальных случаев – 115), Луганской области (на 31 октября) – 3 635 случаев (выздоровели – 1302 пациента, летальных случаев – 76).
В «ДНР» – 6873 случая коронавируса (выздоровели – 3469 пациентов, летальных случаев – 578), в «ЛНР» – 1587 случаев коронавируса (выздоровели – 1254 пациента, летальных случаев – 83).