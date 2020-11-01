На Луганщине смертность от коронавируса составила 2%

В Луганской области вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 человека: 71-летняя женщина из Северодонецка и 79-летний мужчина из Новоайдарского района. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

За сутки в регионе лабораторно подтверждено 78 новых случаев COVID-19, при этом 83 пациента выздоровели.

География выявленных заболеваний:

Северодонецк – 13 человек;

Лисичанск – 25;

Рубежное – 1;

Беловодский район – 3;

Меловской район – 1;

Попаснянский район – 6;

Сватовский район – 17;

Станично-Луганский район – 1;

Старобельский район – 1;

Троицкий район – 10.

На сегодняшний день заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 52,5%.

С начала пандемии в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 3713 человек, из них:

выздоровели – 1385 человек (37% от всех заболевших);

находятся на лечении – 2250 пациентов (61%);

летальных случаев – 78 (2%).

Напомним, что в целом по стране смертность у больных COVID-19 составляет 1,8%, на подконтрольной Украине части Донецкой области – 1%. В «ЛНР» – 5%, а в «ДНР» самый высокий показатель – 8%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 1 ноября в Украине COVID-19 заболели 395 440 человек (161 441 пациентов – выздоровели, 7 306 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 10937 случаев COVID-19 (выздоровели – 4364 пациента, летальных случаев – 115), Луганской области (на 31 октября) – 3 635 случаев (выздоровели – 1302 пациента, летальных случаев – 76).

В «ДНР» – 6873 случая коронавируса (выздоровели – 3469 пациентов, летальных случаев – 578), в «ЛНР» – 1587 случаев коронавируса (выздоровели – 1254 пациента, летальных случаев – 83).