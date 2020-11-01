Данные ТИК: В Мариуполе на выборах мэра победил Вадим Бойченко

Мариупольская городская территориальная избирательная комиссия завершила подсчет голосов за кандидатов на пост мэра по выборам, которые состоялись 25 октября, передает «Сайт города Мариуполя».

По итогам голосования, городским головой стал действующий мэр Вадим Бойченко с результатом 54 005 голосов (64,57%). Его соперника Владимира Клименко поддержали 21 611 избирателей (25,84%).

Результаты голосования за остальных кандидатов:

Лидия Мугли – 3952 (4,72%)

Юлия Башкирова – 1413 (1,68%)

Михаил Клюев – 834 (0,99%)

Так как Вадим Бойченко набрал свыше 50% голосов в первом туре, то в городе второго тура выборов не должно быть. Но окончательную победу Бойченко должна подтвердить Центральная избирательная комиссия. По состоянию на сегодня, 1 ноября, данных по Мариуполю на сайте ЦИК пока нет.

Согласно предварительным данным, в городской совет проходят 5 партий:

«Блок Вадима Бойченко» – 41,69%;

ОПЗЖ – 33,99%;

«Партия Шария» – 7,90%;

«Слуга народа» – 5,1%;

«Сила людей» – 6,2%.

Всего за места в городском совете боролись 10 партий.

Партии, не прошедшие в городской совет, набрали соответственно:

«За Майбутнє» – 0,92%;

«Европейская солидарность» – 2,44%;

«Батьківщина» – 0,78%;

«Наш край» – 0,71%;

«Удар» – 0,21%.

Как сообщалось ранее, по данным ЦИК, уже однозначно по результатам первого тура признаны победителями городские головы в 4 городах Донецкой области, и что в Краматорске пройдет второй тур. Данные по 14 городам ЦИК еще не обнародовала. Также пока нет данных по 4 городам Луганщины, в которых 25 октября проходили выборы городских голов.