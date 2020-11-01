Опять выходной: В «ДНР» обсуждают очередной праздник

В «ДНР» 4 ноября (среда) определен выходным днем. В этот раз «республиканцы» второй раз будут отмечать российский День народного единства. 4 ноября праздничным и выходным днем «глава ДНР» Денис Пушилин определил своим «указом» в декабре 2018 года.

В России День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября с 2005 года, это также выходной. Данный праздник утвержден в честь освобождения Москвы от польских интервентов. 4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город.

Однако в «ДНР» до сих пор не все знают о таком празднике, и большинство не понимает его значения для «республики». Своими размышлениями жители делятся в соцсетях:

«Кто знает, что празднует 4 ноября – тому приз»;

тому приз»; «А где ДНР, а где Минин и Пожарский? В чем связь?»;

«И я че то никак не вспомню, когда это ДНР посылало войска в Москву освобождать ее от поляков»;

«Шо за единство? С кем мы едины и в чем?» – «Единство с теми, кто работу потерял»;

Естественно, саркастически поднималась тема концертов, которыми даже несмотря на коронавирус сопровождаются подобные действа в «ДНР»:

Евгений: «А концерт будет?»;

Сергей: «А Лепс приедет?»;

Александр: «И салют бы тоже)))»;

Вова: «Предлагаем: один день – Рабочий, остальные – выходные и концерты».

Работающие на окладе положительно относятся не к празднику, а именно к дополнительному выходному. Те же, у кого зарплата зависит от количества выходов, не ликуют:

«Минус одна упряжка зарплаты»;

«Работы нет, а еще и выходной, афигеть» – «У кого работы нет, того этот праздник не касается))»;

«У кого работы нет, того этот праздник не касается))»; «Круто, осталось найти работу, чтобы дали выходной»;

«Пушилин устраивает сплошные выходные. Зарплаты людям поднимает только языком»;.

Добавим, что «центральный республиканский банк ДНР» в преддверии праздника выпустил комплект памятных знаков из серии «Братские народы». В комплект вошли знаки, посвященные Российской Федерации, «Донецкой народной республике», «Луганской народной республике, «Республике Абхазия», «Республике Южная Осетия» и самому Дню народного единства.

В «ЦРБ» отмечают, что данные знаки изготовлены ограниченным тиражом из сплава на основе меди. Стоимость комплекта – 3200 руб. (1300 грн по местному курсу валют).

Отметим, что 4 ноября День народного единства отмечают также в «ЛНР» и Приднестровье, где этот день так же нерабочий.