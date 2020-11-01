В 3 раза дороже: В Донецке показали чек на лечение «небольшой» пневмонии (Фото)

«Набор» медикаментов для лечения пневмонии в аптеке Донецка обходится в 15 418 руб. (6 293 грн по местному курсу валют). Подобный перечень назначают местные врачи. Соответствующий чек на покупку такого «набора» дончанин показал в соцсетях.

Он уточнил, что это «полный комплект при небольшой пневмонии». А само наличие чека подтверждает, что эти лекарства, например, есть в аптеке «Ольвия». При этом кассовый аппарат до сих пор выдает чеки частично на украинском языке.

Некоторые жители, анализируя чек, усомнились, что столько медикаментов могут назначить при пневмонии. Те же, кто сталкивался с заболеванием, подтверждают – назначения именно такие, как указано. Причем отмечают, что в продемонстрированном чеке препаратов – на 5 дней, а лечатся, в основном, 3-4 недели. И в среднем лечение одного человека обходится в 45-50 тыс. руб. (18-21 тыс. грн):

Наталья: «Не дай Бог вам или родным оказаться в больнице с пневмонией... Это еще маленький перечень. Фраксипарина не хватает.. он тоже от 5тыс. руб. за 10 шприцов. Это рецепт на 5 дней, а люди лежат в больнице 3-4 недели»;

Татьяна: «На самом деле все препараты как раз для лечения вирусной пневмонии. Печально, что цены такие… Сейчас такие пневмонии, люди лечатся 2-3 антибиотиками, а поражение легких на одном уровне или даже хуже (поэтому и назначают, чтобы хуже не было). Тем более мы не знаем какая на самом деле там пневмония».

И конечно, все подчеркивают дороговизну препаратов в «ДНР».

Отметим, что стоимость медикаментов в Донецке в 2-3 раза выше, чем на подконтрольной Украине территории. Сравним ряд лекарств из вышеуказанного списка:

Наименование Аптека «Ольвия», г. Донецк Аптека «Бажаємо здоров’я», сеть по Украине Гропринозин, упаковка 1750 руб. (714 грн) уп. 20 таблеток – 154 грн уп. 50 таблеток – 354 грн Супрадин, упаковка 1551 руб. (633 грн) уп. 30 таблеток – 275 грн Линекс форте, упаковка 1098 руб. (448 грн) уп. 7 капсул – 124 грн уп. 14 капсул – 245 грн Декатилен, упаковка 1025 руб. (418 грн) уп. 40 таблеток – 210 грн Левофлоксацин, фл. 50 мл – нужно 10 флаконов 475 руб. (194 грн) фл. 100 мл – 58 грн.

Буквально неделю-две назад этих лекарств, назначаемых при пневмонии, в аптеках «ДНР» невозможно было найти. После общественного возмущения на прошлой неделе аптечные склады пополнили. Сравнивая нынешний чек с ценами 2-недельной давности жители констатируют – цены на медикаменты в «ДНР» выросли:

Алексей: «Да это целая зарплата! А у кого-то – две»;

Дмитрий: «Могу предположить, что за рост цен. Можно еще сказать спасибо, паникерам, которые скупили антибиотики и т.д., которые им и не нужны были»;

Денис: «А что, много паникеров в Донецке, которые могут взять и скупить на 15 000 лекарств от нечего делать?»;

Владимир: «Виной всему барыги, решившие нажиться на тяжелой ситуации»;

Руслан: «Как же гуманитарка, помощь от республики? Лучше лекарства подороже, и штрафы по больше!».

«Я уже 30 000 руб. потратила на лечение пневмонии. И что? На снимке снова на правом легком пятно. Меньше, но есть. Снова лечение. А денег нет! Уже в долги влезла. Капец! Буду год на долги работать!», – резюмирует дончанка Наталья.