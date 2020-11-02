Украинская сторона в ТКГ готовит свой план по урегулированию ситуации на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе готовит свой план действий. Об этом рассказал первый Президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает «УНН».

«Сейчас украинская делегация готовит свой план действий для того, чтобы собраться в ближайшее время и посмотреть на предложения всех сторон, и действительно принять документ, который будет называться „Планом действий" для того, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе», – сказал Кравчук.

По его словам, если ситуация зайдет в тупик, то украинская сторона будет принимать соответствующие решения.

«Мы готовим свой план действий, соберемся, я убежден, что мы решение примем и будем двигаться дальше. Если в дальнейшем ситуация зайдет в тупик – будем искать другие решения, мы же не можем стоять на месте», – отметил он.

Напомним, ранее «Л-ДНР» внесли на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свой проект «дорожной карты» по реализации Минских соглашений. После согласования документа «республики» предлагают его утвердить на заседании Верховной Рады,