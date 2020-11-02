RU
Все новости

Коронавирус: На подконтрольной Луганщине умерли 9 человек, на неподконтрольной – 2 человека (Карта)

02.11.20 11:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На подконтрольной украинским властям части Луганщины за выходные выявлены 185 заболевших коронавирусом COVID-19, 9 человек умерли. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 2 ноября всего лабораторно подтверждены 3 760 случаев коронавирусной болезни (+185 за выходные), в том числе у 145 детей. Из них:

  • выздоровели – 1 433 человека, в том числе 68 детей;
  • лечатся – 2 294 человека, в том числе 77 детей (в стационарах – 256 человек, остальные – амбулаторно);
  • умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, – 79 человек.

В «ЛНР», как сообщают местные интернет-ресурсы, зафиксированы 2 летальных случая за сутки. В целом скончались 85 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Информацию об общем количестве заболевших в «ЛНР» не обнародовали.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк