Коронавирус: На подконтрольной Луганщине умерли 9 человек, на неподконтрольной – 2 человека (Карта)

На подконтрольной украинским властям части Луганщины за выходные выявлены 185 заболевших коронавирусом COVID-19, 9 человек умерли. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 2 ноября всего лабораторно подтверждены 3 760 случаев коронавирусной болезни (+185 за выходные), в том числе у 145 детей. Из них:

выздоровели – 1 433 человека, в том числе 68 детей;

лечатся – 2 294 человека, в том числе 77 детей (в стационарах – 256 человек, остальные – амбулаторно);

умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, – 79 человек.

В «ЛНР», как сообщают местные интернет-ресурсы, зафиксированы 2 летальных случая за сутки. В целом скончались 85 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Информацию об общем количестве заболевших в «ЛНР» не обнародовали.