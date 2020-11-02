А потом «помогите на лечение»: В «ДНР» «широко и красиво» отпраздновали Хэллоуин (Фото)

В «ДНР» «широко и красиво» отпраздновали Хэллоуин 31 октября. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают люди, клубы, кафе и рестораны у себя устраивали тусовки. Например, в Донецке – ночные клубы «Лица» и «Чикаго», а также ресторан «Кокон». Организаторы соблюли формальности в виде «наденьте маску» при входе в заведения, но уже внутри это никто не контролировал. Температуру измеряли, но не каждому и не во всех заведениях.

«О социальной дистанции нечего и говорить. Все это происходит, когда в ДНР сотни или даже тысячи жителей болеют ОРВИ, пневмонией, COVID-19 и прочим, когда в аптеках есть дефицит лекарств и их цена огромна и когда система здравоохранения республики буквально на грани. Люди сами о себе не заботятся. А главное: подобные массовые тусовки сегодня в ДНР официально не запрещены», – сообщают в паблике.

Многие местные жители солидарны с тем, что «власти» должны принимать меры. «Какая социальная дистанция может быть в клубе? На танцполе, к примеру? Как вы это себе представляете? А вообще, это вопросы не к заведениям, а к Пушилину. В день по 30 человек от короны загибается, а он никак не может ввести более жесткий карантин. Наверное, ждет, чтобы в день по 100 человек умирали, может, тогда начнет принимать какие-то решения», – пишет Артем.

«В Китае ковид победили только жесткой самоизоляцией. Китаец в интервью рассказывал, что его мама 3 месяца из квартиры не выходила. Никуда, ни на минуту», – отмечает Лидия.

Некоторые жители Донецка и иных городов пишут о том, что виноваты – сами люди: «Да тут больше вопросов даже не к Пушилину, а к тем личностям без чувства самосохранения, которые прутся "отпраздновать"... А потом "помогите на лечение"… У людей и свои мозги должны быть. А закрывать заведения вряд ли будут, налоги нужны. Ну и нытье начнется – молодежь жалуется, что тусить негде, барыги – что бизнес пропадает и т.д. Лишь бы в других местах тусовщики маски носили, чтоб не распространять заразу, если подхватят».

Также многие считают, что закрытие клубов не поможет остановить распространение коронавируса: «Шансов заболеть закрытие особо не снизит, больше в транспорте, наверняка, заражаются…. Все замечательно. Вы не понимаете. Наша молодежь отпугивает ковид. Новый метод борьбы… Не причем тут ни клубы, ни концерты. Люди скапливаются и в других местах. А вирус ничем не остановишь и нигде от него не спрячешься. Переболеют все, это дело времени и случая… Нашли причину вируса... клубы».