На неподконтрольном Донбассе фальсифицируют регистрацию рождений и смертей, – Минюст

На временно неподконтрольных Украине территориях происходят фальсификации с регистрацией рождений и смертей, реальные масштабы которых украинская сторона точно не может проверить. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает «Радио Свобода».

«Например, регистрируют смерть, чтобы переоформить недвижимость неправомерно, или рождение с тем, чтобы получить помощь. У нас нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, представляемые на регистрацию и соответствующие процессы пройти. Соответственно, мы обнаружили достаточно большое количество сфальсифицированных данных», – отметил Денис Малюська.

По его словам, сейчас даже сложилась «бюрократическая проблема».

«Мы понимаем, какие данные являются ложными. Но для того, чтобы их убрать из реестра, нужно решение суда. Для решения суда нужно подать иски. Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано», – рассказал министр.

Денис Малюська выразил надежду, что такой «бюрократический аспект» со временем исправится.

«Просто я к тому, что на самом деле у нас уже есть проблемы с тем, чтобы проводить должным образом регистрационные действия в отношении жителей оккупированной территории», – признал глава Минюста.