На Донетчине сообщили о 12 смертях от коронавируса и почти 300 заболевших (Карта)

В Донецкой области подтверждены еще 12 летальных случаев от коронавирусной болезни. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«К сожалению, сегодня можем официально подтвердить еще 12 смертей от коронавирусной болезни в Донецкой области. Жертвами стали жители Мирнограда 54, 55, 56, 72 и 72 лет, жители Доброполья 63, 84 и 89 лет, жительницы Александровской ОТГ 72 и 94 лет, 64-летняя жительница Дружковки и 86-летний житель Торецка», – проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В сводке за воскресенье, 1 ноября, перечислены в том числе больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общую статистику. Таким образом, количество больных выросло на 297 человек, среди которых 10 детей:

94 – в Краматорской (4 ​​ребенка);

65 – в Мариупольской;

53 – в Славянской (4 ​​ребенка);

по 17 – в Угледарской (2 ребенка) и Дружковской;

9 – в Николаевской;

по 6 – в Волновахской, Константиновской и Покровской;

5 – в Черкасской;

4 – в Добропольской;

по 3 – в Белозерской и Святогорской;

по 2 – в Старомлиновской и Мирноградской;

по 1 – в Ольгинской, Мангушской, Новогродовской, Новодонецкой и Торецкой ОТГ.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 11 234 человека, из них: