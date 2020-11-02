На Донетчине сообщили о 12 смертях от коронавируса и почти 300 заболевших (Карта)

В Донецкой области подтверждены еще 12 летальных случаев от коронавирусной болезни. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
«К сожалению, сегодня можем официально подтвердить еще 12 смертей от коронавирусной болезни в Донецкой области. Жертвами стали жители Мирнограда 54, 55, 56, 72 и 72 лет, жители Доброполья 63, 84 и 89 лет, жительницы Александровской ОТГ 72 и 94 лет, 64-летняя жительница Дружковки и 86-летний житель Торецка», – проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
В сводке за воскресенье, 1 ноября, перечислены в том числе больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общую статистику. Таким образом, количество больных выросло на 297 человек, среди которых 10 детей:
- 94 – в Краматорской (4 ребенка);
- 65 – в Мариупольской;
- 53 – в Славянской (4 ребенка);
- по 17 – в Угледарской (2 ребенка) и Дружковской;
- 9 – в Николаевской;
- по 6 – в Волновахской, Константиновской и Покровской;
- 5 – в Черкасской;
- 4 – в Добропольской;
- по 3 – в Белозерской и Святогорской;
- по 2 – в Старомлиновской и Мирноградской;
- по 1 – в Ольгинской, Мангушской, Новогродовской, Новодонецкой и Торецкой ОТГ.
Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 11 234 человека, из них:
- выздоровели – 4 364 пациента,
- продолжают лечение – 6 743 человека,
- умерли – 127 человек.