Катастрофа и полное рабство: Правозащитник рассказал о ситуации в «Л-ДНР»

Россия использует Донбасс в своих целях, и подконтрольные ей «республики» делают все, чтобы война продолжалась и через 10-15 лет. Об этом рассказал представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, передает «Восточный вариант».

По его словам, украинские правозащитные организации имеют информацию о том, что в угольной промышленности неподконтрольного Донбасса сложилась катастрофическая ситуация.

«По сути, оккупанты готовы финансировать только тех людей, которые берут в руки оружие. На шахтах ОРДЛО существуют огромные задолженности по зарплате. И люди не могут добиться этих выплат. Фактически им некуда жаловаться. Профсоюзы – карманные, так называемые "суды" вообще не рассматривают такие обращения людей», – объяснил представитель омбудсмена.

Он отметил, что не менее плачевная обстановка и с COVID-19 на шахтах. По данным правозащитников, ни на одной шахте банально нет даже антисептиков. Уже зафиксировано несколько смертей прямо на производстве.

«К проблеме угольной промышленности можно отнести также "копанки", то есть нелегальные угольные копальни. Во-первых, согласно Конституции Украины, это просто грабеж украинского народа. Ведь уголь, который, согласно главному закону страны, принадлежит каждому из нас, попросту вывозят и продают. Во-вторых, это полное рабство: мизерная оплата, полное отсутствие охраны труда, нарушение прав человека. Отсюда и огромная смертность, и инвалидности и тому подобное», – рассказал Павел Лисянский.

Правозащитник добавил, что одной из главных проблем на неподконтрольных территориях является отсутствие прав и свобод и, как результат, – маргинализация общества.

«Из-за того, что в местах лишения свободы нет полноценных мониторинговых групп, нет правозащитников, там происходит беззаконие, которое освобожденные впоследствии люди проецируют уже в обычной жизни. Плюс милитаризация детей в школах. Через идеи "русского мира" детям вкладывают в руки оружие. Это делается для того, чтобы война продолжалась и через 10-15 лет. Это все происки гибридной войны. Российской Федерации не нужен Донбасс. Они хотят использовать Донбасс как "Троянского коня", чтобы интегрировать жителей оккупированных территорий в РФ, чтобы они впоследствии воевали против Украины», – объясняет правозащитник.

По словам Лисянского, нищета людей на неподконтрольных территориях выгодна РФ.

«Ситуация с COVID-19 ужасная, она просто катастрофическая. Нет антисептиков, нет антибиотиков. Те лекарства, которые приходят в качестве гуманитарной помощи "власть" перепродает людям по втридорога. В местах лишения свободы люди умирают. Их отвозят в морг, даже не сообщая родственникам. Врачей не хватает. Врачи бегут, потому что сами заражаются коронавирусом, а лечение очень дорогое. Их мизерных зарплат не хватает», – говорит представитель омбудсмена.

Сегодня, по словам Павла Лисянского, омбудсмен Людмила Денисова и ее представители стараются лоббировать решения, направленные на улучшение социальных стандартов и гарантий на подконтрольной территории Донбасса.

«Сегодня разница между ОРДЛО и свободной территорией Донбасса просто разительна. Да, у нас тоже есть проблемы. Но, если, скажем, нашему шахтеру не платят зарплату, он сможет добиться правды через профсоюзную организацию или через суд. Опять же, у нас начали строить дороги, открывают дополнительные пункты пропуска. Я считаю, это заслуга нынешней власти. Когда их откроют, упадет нагрузка с Донецкой области. Люди с оккупированной Луганщины смогут приезжать на машинах», – уверен правозащитник.

Он рассказал об открытии новых пунктов пропуска через линию разграничения.

«То, что до сих пор творилось в Станице Луганской (на КПВВ – ред.) – это издевательство над людьми. Особенно летом. Постоянные очереди. Медицинской помощи на КПВВ нет. Люди умирали. Поэтому, конечно, нужны дополнительные КПВВ, чтобы снять нагрузку. Я был на КПВВ в Счастье и Золотом. Там просто необходимо установить стационарные боксы для проверки документов. С кондиционером летом и обогревателем зимой. Чтобы люди чувствовали себя комфортно», – объясняет правозащитник.

По словам Лисянского, представители омбудсмена добиваются наличия на КПВВ правовой помощи, чтобы показать, что по эту сторону пункта пропуска действует закон. Именно так можно интегрировать территории и, в первую очередь, людей.