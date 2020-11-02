Красота нас окружает повсюду: Житель Донецка показал юго-восточную часть города (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал, как живут люди в юго-восточной части города.

Дончанин побывал в Буденновском районе, начав прогулку с площади Буденного и показав по дороге к Алексеевскому ставку цены на овощи на небольшом рыночке. «Алексеевкий ставок пользуется популярностью у жителей, так как там большая территория для пикников, отдыха», – сообщил дончанин.

Он показал 5-этажки и 9-этажки в этом районе, местную котельную. Есть школа, детский сад, стадион. Работает спортзал и тренажерный зал – в подвальном помещении. Проводятся занятия по аэробике и спортивные занятия для людей с инвалидностью.

Школьный стадион пользуется спросом у детей этого спального района.

«Виконста» также сообщил, что в данном районе – целая череда водоемов и отметил, что «раньше намного больше было воды».

На подходе к ставку – железный мостик через канал и большие поля камыша, высокого, под 3 метра. Помимо пикников, люди приходят к водоему порыбачить – «Виконста» встретил одного из рыбаков, который пожаловался на плохой улов. Неподалеку пруда – много заброшенных частных домов, но есть и жилые дома, а также дачи.

«Удивительное рядом. Красота нас окружает повсюду, но не всегда мы обращаем на это внимание», – прокомментировал житель Донецка красоту окружающей природы.