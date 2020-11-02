В «ДНР» госпитализировали 46 человек с пневмониями

В «ДНР» медики подтвердили 6 873 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«1 ноября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 2 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 6 873:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 826 пациентов,

выписаны – 3 469 человек,

летальных случаев – 578.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 93 случая пневмоний, 46 человек госпитализированы. Всего на лечении находится 2 391 пациент с пневмониями, из них 490 – на кислородной поддержке (+25 за сутки).