Почти 7 тысяч случаев COVID-19 за сутки: В Украине число заболевших превысило 400 тысяч

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 6 754 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них – 271 ребенок и 255 медработников. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за последние сутки госпитализирован 801 человек, зарегистрировано 69 летальных исходов. При этом выздоровели 2 327 человек.

Проведено тестирований – 36 587 (методом ПЦР – 31 662, методом ИФА – 4 925).

«Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Харьковской (817 случаев) области, городе Киеве (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях», – отметил Степанов.

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 402 194 человека, из них: