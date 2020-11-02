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Матч «Шахтер» – «Боруссия» М пройдет без зрителей

02.11.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Боруссия» М пройдет без зрителей. Минздрав отозвал ранее предоставленное разрешение из-за ухудшения эпидситуации. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Министерство охраны здоровья с учетом ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, которое наблюдается в последние дни, отзывает свое письмо от 26 октября касательно возможности проведения матча в присутствии болельщиков», – говорится в сообщении.

В клубе уточнили, что продажа билетов на матч прекращена. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3–14 дней (в зависимости от банка).

Поединок «Шахтер» – «Боруссия» М состоится 3 ноября на НСК «Олимпийский» в 19:55.

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