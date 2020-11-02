Сводка из зоны ООС за 1 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 1 ноября, НВФ 2 раза нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Так, факт нарушения режима прекращения огня зафиксирован в вечернее время в районе населенного пункта Водяное, где противник применил стрелковое оружие.

Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника украинские военные оружие в ответ не применяли.

Кроме того, неподалеку Водяного задокументирован пролет БПЛА противника типа «Квадрокоптер» с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 2 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «войска Украины в прошедшие сутки не нарушали режим прекращения огня».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.