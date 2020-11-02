В том числе на Донетчине: Частные лаборатории начали выполнять тесты на COVID-19 по линии Минздрава

В Украине за минувшую неделю было выявлено 53 270 подтвержденных случаев COVID-19, и это на почти 8 тысяч случаев больше по сравнению с предыдущей неделей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 ноября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Методом ПЦР за минувшую неделю проведено 283 494 тестирования. Если сравнивать с позапрошлой неделей, это было 238 404 тестирования. То есть почти на 50 тысяч плюс на прошлой неделе сделали больше тестирований», – рассказал Степанов.

Он отметил, что таким образом Минздрав движется к выполнению заявленного количества тестирований методом ПЦР, чтобы на середину ноября выйти на 50 тыс. тестирований.

«Кроме того, заработал механизм по передаче в частные лаборатории наших тестов. Особенно это актуально для регионов, которые имеют большую нагрузку и очереди при получении результатов исследований. Особенно это Харьковская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская области, город Киев», – добавил министр.

По его словам, очередь на получение результатов тестов уменьшается, и в некоторых регионах уже на этой неделе будет полностью ликвидирована.

Максим Степанов также сообщил, что сейчас тестируются все случаи пневмоний. За прошлую неделю зарегистрировано 37 265 пневмоний, что на 9 тысяч больше, чем было на позапрошлой неделе.