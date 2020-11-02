Ездил в Крым: В Доброполье избрали мэра, по делу которого идет судебное разбирательство

В Доброполье (Донецкая обл.) территориальная избирательная комиссия объявила итоги голосования по выборам городского головы. Согласно результатам, снова избран действующий мэр Андрей Аксенов, сообщает пресс-служба Добропольского горсовета.

«На основании протокола о результатах голосования по выборам Добропольского городского головы в едином одномандатном избирательном округе и решения Добропольской городской территориальной избирательной комиссии от 29 октября 2020 № 60, Аксенов Андрей Анатольевич признан избранным Добропольским городским головой», – говорится в сообщении.

Напомним, что Андрея Аксенова подозревают в использовании заведомо поддельных документов и присвоении бюджетных средств. По данным следствия, в 2017 году чиновник получил около 6 тыс. грн зарплаты, но в это время он находился в аннексированном Крыму. При этом полуостров он посещал по поддельным документам. Самая сильная санкция по инкриминируемым ему статьям предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет, с запретом занимать определенные должности до 3 лет.

Судебное разбирательство по делу мэра города Андрея Аксенова длится с 2018 года, очередное судебное заседание переносилось на октябрь 2020 года.