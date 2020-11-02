По вопросам COVID-19 круглосуточно: Минздрав запустил всеукраинский контакт-центр (Телефон)

Сегодня, 2 ноября, начал работу всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19. Теперь каждый гражданин Украины, независимо от своего местонахождения, может получить интересующую его информацию. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Номер телефона, по которому можно звонить бесплатно, – 0 800 60 20 19. Можно обращаться, если люди не могут дозвониться семейному врачу или получить направление на обследования, по иным вопросам.

По словам министра, в контакт-центре будут работать 150 операторов, он будет доступен круглосуточно.

«Алгоритм действия следующий: если оператору необходимо уточнить информацию, а вы понимаете, что такого будет очень много, например, вы позвонили из какого-то там небольшого города в Хмельницкой области, и вас тревожит вопрос, что вы не можете дозвониться своему семейному врачу. Или вы не можете получить направление на сдачу анализов, или компьютерную томографию. Или у вас возникли вопросы по ПЦР-тестированию. Чтобы дать вам исчерпывающий ответ, оператору нужно будет связаться с соответствующим городом, с соответствующим семейным врачом, и затем предоставить эту информацию», – пояснил Степанов.

Все данные будут регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять запросы на рассмотрение в регионы.

«Затем, после получения ответа, оператор обязательно вам должен позвонить», – сказал Степанов.

Он отметил, что решение создать такой всеукраинский контакт-центр было принято, потому что Минздрав констатирует сильные сбои в работе «горячих линий» практически во всех регионах.