Взрыв в Горловке: Появились подробности инцидента (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) 30 октября произошел взрыв, в результате которого погибли трое мужчин.

Как сообщается в местном паблике в соцсети, выяснилось, что мужчины погибли от взрыва во время попытки распилить неизвестный снаряд или баллон. По информации очевидцев, погибшие были в спецодежде, это местные жители. Предположительно, они собирали металлолом. Место трагедии находится неподалеку от линии соприкосновения.

В свою очередь, глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин в своем Facebook сообщил, что инцидент произошел на территории предприятия «Арго». «Это мое частное предприятие "Арго". Точнее то, что от него осталось. Раньше здесь работали люди различных профессий. Люди получали заработную плату, а город – налоги. Как стало известно позже каждому, Горловка была достаточно состоятельным городом. Но ключевое слово – была... Потом пришла к нам Россия, ну как пришла, на танках приехала. Обозвала нас "ДНР"... И как следствие – ни работы, ни налогов. Сплошная бедность… На остатках моего производственного комплекса погибли трое местных жителей. Один из них даже уроженец нашего Зайцево, который расположен где-то в 3-4 км от места трагедии», – написал Веселкин.

Также он опубликовал фото: