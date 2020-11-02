Дистанционное обучение: В Краматорске полиция будет контролировать школьников на улицах

В Краматорске патрульная полиция будет контролировать учеников 7-11 классов, которые находятся на дистанционном обучении. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Батальон патрульной полиции Краматорска и Славянска будет осуществлять дополнительный контроль за пребыванием учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ на улицах города в период с 8:00 до 14:00, при дистанционном обучении. Информация о выявленных нарушениях со стороны учеников будет предоставляться в управление образования», – отметили в пресс-службе.

Там также уточнили, что со 2 ноября младшие школьники возвращаются к занятиям, старшие – учатся дистанционно. Такое решение было принято на совместном заседании штаба комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Учитывая низкие показатели заболеваемости среди детей, членами штаба было принято решение начать учебный процесс для 1-6-х классов общеобразовательных школ города с 02.11.2020 года в полном объеме, для 7-11-х классов общеобразовательных школ города ввести дистанционное обучение сроком на одну неделю. Такой вариант обучения продлится неделю, после чего штаб вернется к рассмотрению этого вопроса вновь.