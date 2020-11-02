Полная ампутация или лечить: Резников рассказал, что неподконтрольный Донбасс не станет российским

Временно неподконтрольный Донбасс никогда не станет российским. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в эфире одного из телеканалов, передает «Обозреватель».

По словам Резникова, украинский Донбасс не станет российским ни ментально, ни экономически.

«Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма», – отметил Резников.

Вице-премьер считает, что украинский Донбасс России не нужен.

«Никак оно им не нужно. И как от него избавиться, им тоже надо найти ответ на этот вопрос», – сказал Резников.