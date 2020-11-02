На Донетчине 3 тысячи человек ожидают результатов ПЦР-теста

В Донецкой области очередь на ПЦР-исследования COVID-19 составляет около 3 тысяч образцов. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Очередь на ПЦР-тестирование уменьшается. Около 3 тысяч образцов еще не исследовано, но надеемся, что до конца недели все эти образцы будут обработаны, и люди узнают свой ковид-статус», – отметил Педенко.

Он также напомнил, что по состоянию на сегодня в Донецкой области зафиксированы 11 234 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них за минувшие сутки выявлено 297 новых случаев.

За весь период пандемии от COVID-19 в регионе умерли 127 человек.

«Вчера добавилось 12 новых случаев. Но это не значит, что это люди, которые умерли вчера, – это также люди, которые умерли и на минувшей неделе, но лабораторное подтверждение у них пришло на эти выходные дни», – уточнил представитель облздрава.