Только в одну сторону: На КПВВ «Станица Луганская» изменились правила пропуска

Пересечь контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на данный момент можно только в сторону неподконтрольной правительству Украины территории при наличии местной «прописки». Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

Информацию о соответствующих изменениях правозащитникам подтвердили в штабе Операции Объединенных сил.

«Как сообщили "Донбас SOS" в штабе ООС, на данный момент КПВВ "Станица Луганская" можно пересекать только на неподконтрольные правительству Украины территории и только по местной "прописке"», – сообщают правозащитники.

Они подчеркивают, что пересечь КПВВ в сторону подконтрольной территории из «ЛНР» теперь нельзя даже с соответствующей «пропиской». В общественной организации рекомендуют желающим пересечь КПВВ планировать свои поездки в соответствии с новой информацией.

«В штабе ООС также отметили, что не располагают данными о том, откроют ли КПВВ "Счастье" и КПВВ "Золотое" 10 ноября. Однако сообщили, что вероятнее всего, контрольные пункты будут также работать с ограничениями», – добавили правозащитники.

Напомним, с 15 до 31 октября по приказу командующего Объединенных сил временно приостановлен пропуск через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская область). При этом в штабе ООС подтвердили, что рассматривают заявления о пропуске только тех лиц, которые едут на похороны родственника, в частности члена семьи первой степени родства (родителей, супруга / супруги, детей умершего, в том числе усыновленных).

В то же время украинцев с «пропиской» на временно неподконтрольных территориях пропускают туда через официально закрытый КПВВ «Станица Луганская». Ранее граждане Украины с местом регистрации на подконтрольных правительству территориях могли также пересекать КПВВ «Станица Луганская» и на выезд из «ЛНР», но со 2 ноября их перестали пропускать.