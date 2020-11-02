В «ДНР» показали аварии на дорогах в Донецке (Фото)

В «ДНР» в период с 31 октября по 1 ноября произошло 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 11 получили травмы, и зарегистрированы 13 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

31 октября в Буденновском районе Донецка 53-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos, по предварительной версии, не выбрал безопасную скорость движения и интервал, потерял контроль над управлением и совершил столкновение с движущимся справа в попутном направлении автобусом «РУТА». После столкновения с автобусом автомобиль Daewoo Lanos в неуправляемом состоянии выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-3302», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля Daewoo Lanos были травмированы.

В Ворошиловском районе Донецка 18-летний водитель автомобиля Zaz Daewoo не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо и совершил наезд на отбойник. В результате ДТП водитель и два пассажира авто получили травмы.

В Кировском районе Донецка 35-летний водитель автомобиля Hyundai Accent вблизи пересечения пр. Ленинский – ул. Кирова совершил столкновение с автобусом «МАЗ-203067», который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Accent от полученных травм скончался на месте ДТП.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлены 290 нарушений ПДД, среди которых 27 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.