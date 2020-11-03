И яблоки: Что продают в магазине «Шахтерской птицефабрики» в «ДНР» (Фото)

В «ДНР» в Макеевке открылся еще один магазин «Шахтерской птицефабрики».

В «республике» уверяют, что это 47-й по счету магазин сети. В магазине продают мясо, но выбор небольшой. Есть куриный фарш по 203 руб. (78 грн по местному курсу на 3.11.2020), столько же стоит и филе. Спинки продают по 48 руб. (18 грн), грудку – по 169 руб. (65 грн). Курица стоит 122 руб. (47 грн).

Кроме того, того, в продаже – яйца по 60 руб. (23 грн) за десяток и яблоки из суперинтенсивного сада, который заложил первый «глава республики» Александр Захарченко, ликвидированный в 2018 году, по 50 руб. (19 грн).