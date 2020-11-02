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В Донецкой ОГА рассказали об обеспечении кислородом COVID-больниц

02.11.20 13:42
Александр Педенко
Александр Педенко / Фото: facebook.com

В Донецкой области все больницы, которые принимают пациентов с коронавирусом, обеспечены медицинским кислородом. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в Краматорске, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он прокомментировал информацию о том, что некоторые производители медицинского кислорода не могут выполнить свои обещания по поставкам.

«Все больницы, которые оказывают помощь больным с COVID-19, кроме балонного кислорода, обеспечены кислородными концентраторами. Если есть задержка с поставками балонного кислорода, есть кислородные концентраторы, которые обеспечивают бесперебойную подачу кислорода больным», – пояснил Педенко.

Он добавил, что заполняемость больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом или подозрением на него, заполнены в среднем от 65 до 75%.

«Некоторые заполнены больше, некоторые меньше, но все больницы заняты более чем на 50%», – уточнил представитель облздрава.

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