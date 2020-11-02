Хотели забрать монетки: В Донецке уникальный парк уничтожают вандалы и съедает ржавчина (Фото)

Уникальный Парк кованых фигур в неподконтрольном украинским властям Донецке съедает ржавчина. Кузнецы бьют в набат уже около года. Некоторые экспонаты они уже просто срезают и после реставрации оставляют у себя в мастерской – для сохранности. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Некоторые скульптуры сломаны людьми, некоторые повреждены погодными явлениями, и почти все они в ржавчине. Из 240 кованых фигур около 10 находятся на реставрации.

Председатель Гильдии кузнецов Виктор Бурдук рассказывает, что в таком состоянии, как сейчас, парк не находился никогда ранее. «Сейчас парк не имеет своего хозяина. В таком ужасном состоянии, как сейчас, он не был никогда. Очень много ржавых работ – все практически», – говорит он.

Кузнец добавляет, что у него «не выдержали нервы» и он отреставрировал кованый «Европейский букет» за свой счет.

Кованые фигуры находятся в ужасном состоянии не только из-за времени и погоды. Немалый вред наносят и вандалы. Отломанные фрагменты скульптур или даже целые композиции кузнец отвозит к себе в мастерскую. Это клешня рака, змея с Аллеи мистики, рука шахтера с коногонкой и другие.

Завалили и птицу-банкира, выставленную в парке в 2012 году: вандалы надеялись обогатиться за счет монеток, которые жители города бросали на удачу.

Отреставрированные части возвращать на место Виктор Бурдук не спешит. «Пока не появятся деньги, ничего сюда возить не буду. Так хожу, собираю "урожай"», – делится кузнец.

Установленная недавно кинетическая копия пальмы Мерцалова тоже повреждена: лишилась одной из оградительных планок.

Сейчас парк состоит фактически на балансе «мэрии»: коммунального предприятия «Зеленстрой». Но рабочие занимаются лишь благоустройством прилегающих территорий. В то время как парк требует ежедневного профессионального ухода.

«Власти» заявляют, что денег – нет. Уверяют, что в планах – «оказать содействие на ремонт в 2021 году».

Бурдук же рассказывает о том, что все направление приходит в упадок, заказов нет, и восстановление фигур производится силами нескольких человек. «Большинство мастеров уехали. Потому что никто ничего не строит, никто ничего не ремонтирует. Работы кузнецам-художникам очень мало», – объясняет он.

А те, кто остались, пытаются сохранить уникальный парк – из последних сил.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube