Медики Каменского получили аппарат ИВЛ экспертного класса от Фонда Рината Ахметова и компании Метинвест

Фонд Рината Ахметова совместно с компанией Метинвест передали аппарат искусственной вентиляции легких производства Франции городской больнице № 7 города Каменское (Днепропетровская область). Вручение состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней», сообщает пресс-служба Фонда.

«Медики Каменского ранее получили от Фонда Рината Ахметова пять аппаратов ИВЛ. Сегодня местным врачам передан еще один аппарат, который поможет спасать жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Всего Фонд закупил для государственных больниц 204 аппарата ИВЛ, больше 160 уже переданы больницам в 12 регионах Украины. Днепропетровская область получила 35 единиц этого оборудования», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Представитель компании Метинвест, член областного штаба противодействия коронавирусу Дмитрий Мурашко отметил, что остановить пандемию можно только совместными усилиями власти, общества и бизнеса.

«Точечная помощь не способна сдержать распространение COVID-19. Фонд Рината Ахметова совместно с компанией Метинвест в тесном сотрудничестве со штабами противодействия коронавирусу системно помогают Каменскому. И среди такой помощи – обеспечение медицинских учреждений области и нашего города необходимым оборудованием, которое стало дефицитным во всем мире», – сказал Дмитрий Мурашко.

Директор по персоналу и социальным вопросам ЧАО ДКХЗ Максим Педь рассказал о сложностях, которые возникли при закупке оборудования. Он подчеркнул, что Фонд Рината Ахметова оказывает помощь не только крупным областным клиникам, но и больницам районного значения: «Сегодня закупить высокоточное медицинское оборудование непросто из-за его востребованности в связи с пандемией. Но мы смогли. Более 160 аппаратов уже переданы в опорные больницы страны. Особенно приятно вручить такой аппарат нашей городской больнице №7».

Начальник управления здравоохранения Каменского городского совета Наталья Ктитарова отметила, что на борьбу с коронавирусной инфекцией были брошены все ресурсы.

«Любая борьба требует консолидации. Очень приятно, что были услышаны наши просьбы. Медицинским работникам легче сражаться с этой болезнью, когда они понимают, что за ними есть сила, есть чем работать, есть возможность безопасной работы. Это не первая помощь городу от Фонда Рината Ахметова и Метинвест. Вы передали защитные костюмы и средства быстрой диагностики. Большое спасибо за вашу поддержку», – сказала Наталья Ктитарова.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – напомнили в пресс-службе Фонда.