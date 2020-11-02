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Восхитительно: В соцсети показали Донецк осенью (Фото)

02.11.20 14:38
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Александр Валентинович в своем Facebook поделился осенними кадрами.

Дончанин прогулялся вблизи «Донбасс Арены»: он запечатлел открывающиеся виды, сам стадион, парк, аллею, на которой установлены 5 бюстов, в том числе ликвидированного первого «главы ДНР» Александра Захарченко.

В комментариях пользователи соцсетей пишут о том, что грустно от того, что территория вокруг стадиона зарастает сорняками. При этом коммунальщики пропалывают клумбы роз.

Также мужчина прогулялся по городу, показав осенние улицы, дома, супермаркеты, гостиницы, реку Кальмиус и планетарий.

В соцсетях местные жители пишут, что фотографии осеннего Донецка – восхитительны.

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