Восхитительно: В соцсети показали Донецк осенью (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Александр Валентинович в своем Facebook поделился осенними кадрами.

Дончанин прогулялся вблизи «Донбасс Арены»: он запечатлел открывающиеся виды, сам стадион, парк, аллею, на которой установлены 5 бюстов, в том числе ликвидированного первого «главы ДНР» Александра Захарченко.

В комментариях пользователи соцсетей пишут о том, что грустно от того, что территория вокруг стадиона зарастает сорняками. При этом коммунальщики пропалывают клумбы роз.

Также мужчина прогулялся по городу, показав осенние улицы, дома, супермаркеты, гостиницы, реку Кальмиус и планетарий.

В соцсетях местные жители пишут, что фотографии осеннего Донецка – восхитительны.