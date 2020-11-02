В Минсоцполитики сообщили об уменьшении количества переселенцев

В Украине по состоянию на сегодня, 2 ноября, учтен 1 млн 458 тыс. 161 переселенец из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 26 октября, на учете состояли 1 млн 458 тыс. 288 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю уменьшилось на 127 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: