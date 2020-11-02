В заброшенном доме: На Донетчине нашли схрон с боеприпасами (Фото)

В Донецкой области при осмотре заброшенных домов в поселке Зайцево военнослужащие Краматорского погранотряда нашли схрон с боеприпасами. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Опасную находку выявили 31 октября.

«Всего правоохранители обнаружили 283 патрона калибра 5.45 мм, по одному выстрелу в РПГ-7В и СПГ-9 и пороховой заряд ПГ-7ПМ», – сообщили в ГПСУ.

На месте работали взрывотехники ГСЧС и представители Национальной полиции.

Начато уголовное производство. Продолжаются неотложные следственные действия.