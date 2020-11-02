Падают с ног от работы: Больница в Светлодарске не может получить «ковидный пакет» и надбавки медикам

В прифронтовом Светлодарске (Донецкая обл.) местная больница из-за неукомплектованности штата не может получить надбавки 300% зарплаты медикам, которые лечат больных с коронавирусом. Об этом сообщил глава Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что на днях посетил больницу вместе с народными депутатами Украины и правозащитниками.

По словам Евгения Каплина, Светлодарская больница – это одна из 11-ти прифронтовых больниц, расположенных в 20-километровой зоне от линии разграничения. Здесь на данный момент находятся на лечении 68 человек с подтвержденным COVID-19 и подозрениями на COVID-19 (пневмониями). Все пациенты в состоянии средне-тяжелом и тяжелом.

«Больница была вынуждена переоборудовать два своих отделения под прием больных с COVID, т.к. инфекционное отделение тут было разрушено во время обстрелов в 2015 году и не восстановлено по сегодняшний день», – отмечает глава Гуманитарной миссии.

«К сожалению, в столь непростое для прифронтовой больницы время, медицинский персонал больницы так и не может получить обещанный от НСЗУ "ковидный пакет" за работу с больными (надбавку 300%), т.к. в больнице отсутствуют "на трудовой книге" 4 штатные единицы анестезиологов. На данный момент в больнице работают 2 анестезиолога, а также 1 интерн-анестезиолог и военный врач-анестезиолог (однако двое последних не являются полноценными штатными единицами). В нынешних условиях медсестры продолжают обслуживать больных с зарплатой около 5000 гривен в месяц (на руки), падая с ног от работы», – рассказал Каплин.

Он добавил ,что дорога от Светлодарска до райцентра – Бахмута на сегодняшний день занимает до часа по продолжительности из-за очень плохого дорожного покрытия, а также реконструкции взорванного моста на «Ростовской трассе». Из-за таких условий довезти тяжелого больного в ближайшую больницу в Бахмут просто невозможно. Применять санавиацию в данной зоне также невозможно из-за близости линии разграничения и боевых действий.

«Все, что я увидел и услышал от медицинского персонала в Светлодарске, мне показалось прямым саботажем со стороны бюрократической машины инициатив президента и правительства по поддержке врачей во время пандемии, а также абсолютно наплевательским отношением к медицине в прифронтовой зоне, где данная больница является безальтернативной для около 40 тысяч мирных жителей подконтрольной правительству Украины "Светлодарской дуги"...», – заключил Каплин.