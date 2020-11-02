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Просроченные карты ВПЛ действуют: График работы мобильных отделений «Ощадбанка» на Донбассе

02.11.20 15:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На текущей неделе мобильные подразделения «Ощадбанка» на базе автомобиля КрАЗ будут работать в Донецкой и Луганской областях. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Основные задачи мобильных подразделений:

  • обеспечить выполнение социальной миссии и реализации поручений возложенных государством на АО «Ощадбанк»;
  • улучшить качество и доступность банковских услуг для жителей самых отдаленных населенных пунктов Донецкой и Луганской области, которые расположены вдоль линии разграничения на территории, подконтрольной украинской власти;
  • максимально охватить банковскими услугами внутренне перемещенных лиц и местное население у линии разграничения, в том числе вблизи КПВВ.

В Минреинтеграции напомнили, что действие карт «Ощадбанка», держателями которых являются внутренне перемещенные лица и обслуживаются по тарифному пакету «Мій рахунок», пролонгировано до 1 января 2021 года.

То есть, если срок действия карт истек во время карантина, они не будут блокироваться до 1 января 2021 года.

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