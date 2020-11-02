В «ДНР» заявили, что собрали почти 100 тонн яблок в саду ликвидированного Захарченко

В «ДНР» собрали урожай яблок в суперинтенсивном яблоневом саду, который заложил ликвидированный в 2018 году первый «глава республики» Александр Захарченко. Собрано почти 100 тонн. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы.

«В 2020 году урожай суперинтенсивного яблоневого сада в Тельмановском районе ДНР составил 98,58 тонны яблок. Первый урожай был собран в предыдущем году в количестве 82 тонн. Однако показатели двух плодоносящих лет не отражают весь потенциал мощности производства. Ежегодно в зависимости от погодных условий урожай суперинтенсивного яблоневого сада должен увеличиваться», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что яблоки из сада продают можно приобрести в фирменных магазинах «Шахтерская птицефабрика».

Напомним, в мае 2020 года в «ДНР» показали яблоневый сад ликвидированного Александра Захарченко, а в сентябре назвали сорта и цены.

Ранее сообщалось, что 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану.