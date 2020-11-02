«Поставить точку со Стусом»: В «ДНР» Донецкому нацуниверситету хотят присвоить имя «ополченца»

В «ДНР» местному «Донецкому национальному университету» предлагают присвоить имя члена незаконного вооруженного формирования Всеволода Петровского. Соответствующая петиция размещена на специальном «республиканском» портале местного движения «Донецкая республика».

В петиции говорится, что Всеволод Петровский – выпускник исторического факультета ДонНУ. «Историк, поэт, философ, комиссар бригады "Призрак" – так сказано о нем на мемориальной табличке, размещенной на здании главного корпуса ДонНУ. Кроме того, он был военным корреспондентом и ополченцем, который погиб, прикрывая эвакуацию раненных», – пишет автор предложения.

«Республиканец» акцентирует, что таким образом будет «окончательно поставлена точка на культивируемой украинцами идее присвоить ДонНУ имя бесконечно далекого Донбассу Василия Стуса».

Всеволод Петровский

Петиция была опубликована 28 сентября. По состоянию на сегодня, 2 ноября, ее поддержали 210 жителей, при этом 101 человек против такого переименования вуза.

Напомним, что украинский Донецкий национальный университет после 2014 года был перемещен в Винницу. В 2016 году вузу присвоено имя Василия Стуса.

Украинский поэт и правозащитник Василий Стус (1938-1985 годы) с 1940 года жил в Донецке. Учился в пединституте, работал на шахте, учителем в школе, литредактором газеты. Был осужден и сослан на Урал, где умер в лагере.

Идея присвоения ДонНУ имени одного из его самых известных студентов появилась еще в 2008 году, но по политическим причинам тогда не была поддержана. Однако коллектив филологического факультета добился установления на фасаде барельефа поэта. С приходом «ДНР» барельеф был снесен в ночь на 5 мая 2015 года.

Фото Ларисы Лисняк, 19 марта 2015 г.

Фото Ларисы Лисняк, 5 мая 2015 г.

При этом до 2017 года в Донецке в здании издательства «Донетчина», где Стус работал литредактором газеты «Социалистический Донбасс», сохранялась памятная доска поэту.

В «республиканских» медиа отмечается, что Всеволод Петровский после окончания школы держался умеренных проукраинских взглядов, но постепенно к 2014 году принял идеи коммунизма, был «убежденным марксистом». Поэтому пошел воевать в «коммунистический отряд» бригады «Призрак», которую в «ЛНР» возглавлял Алексей Мозговой. Петровский (позывной «Ковыль») погиб во время Дебальцевской операции. В феврале 2020 года на здании исторического факультета «ДонНУ ДНР» была установлена памятная табличка.