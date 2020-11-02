Донетчина: ЦИК определила еще двух мэров-победителей выборов

Центральная избирательная комиссия определила очередных двух избранных 25 октября городских голов в Донецкой области. Градоначальники зарегистрированы в Доброполье и Константиновке, передают «Донецкие новости».

В частности, в Константиновке победителем признан адвокат Олег Азаров (партия «ОПЗЖ»), в Доброполье – действующий мэр Андрей Аксенов (партия «Порядок»).

Также ЦИК определила, что второй тур выборов городского головы в Краматорске состоится 15 ноября.

Таким образом, по данным на 2 ноября, ЦИК признала избранными мэров в 6 городах Донецкой области.

По 12 городам Донетчины в базе ЦИК еще нет данных, также ожидают своих результатов 4 города Луганщине, в которых также 25 октября избирали мэров.

Как сообщалось ранее, в отношении мэра Доброполья Андрея Аксенова продолжается судебный процесс, его подозревают в использовании заведомо поддельных документов и присвоении бюджетных средств. По данным следствия, в 2017 году чиновник получил около 6 тыс. грн зарплаты, но в это время он находился в аннексированном Крыму. При этом полуостров он посещал по поддельным документам. Самая сильная санкция по инкриминируемым ему статьям предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет, с запретом занимать определенные должности до 3 лет.