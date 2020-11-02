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Пенсионный фонд Украины изменил фирменный стиль

02.11.20 17:13

В 2020 году Пенсионному фонду Украины исполняется 30 лет. В связи с юбилеем ведомство изменило свой фирменный стиль. Об этом сообщает управление ПФУ в Луганской области.

Новый слоган государственного учреждения – «Соединим поколения ради будущего» («Єднаймо покоління заради майбутнього»). Также изменены фирменные цвета.

Новый логотип ПФУ

Все новации систематизированы в брендбуке, в котором отражены новые логотип, шрифты, колористика, имиджевая и сувенирная продукция, сопровождение публичных мероприятий, создание брошюр для населения, внешнее и внутреннее оформление.

Сейчас в управлениях ПФУ идет процесс замены элементов оформления в соответствии с новым стилем.

Отметим, что официальный сайт ПФУ представлен еще в старом виде, однако информация от региональных представительств подается уже в новой колористике.

Старый стиль ПФУ
Информация в новой стилистике
Информация в новой стилистике
Информация в новой стилистике

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