Пенсионный фонд Украины изменил фирменный стиль

В 2020 году Пенсионному фонду Украины исполняется 30 лет. В связи с юбилеем ведомство изменило свой фирменный стиль. Об этом сообщает управление ПФУ в Луганской области.

Новый слоган государственного учреждения – «Соединим поколения ради будущего» («Єднаймо покоління заради майбутнього»). Также изменены фирменные цвета.

Новый логотип ПФУ

Все новации систематизированы в брендбуке, в котором отражены новые логотип, шрифты, колористика, имиджевая и сувенирная продукция, сопровождение публичных мероприятий, создание брошюр для населения, внешнее и внутреннее оформление.

Сейчас в управлениях ПФУ идет процесс замены элементов оформления в соответствии с новым стилем.

Отметим, что официальный сайт ПФУ представлен еще в старом виде, однако информация от региональных представительств подается уже в новой колористике.

Старый стиль ПФУ

Информация в новой стилистике

Информация в новой стилистике