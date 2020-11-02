Новоазовск: Как живут на «границе» между «ДНР» и Россией (Фото, видео)

Город Новоазовск находится на берегу Азовского моря и практически на границе с Россией. Под контролем «ДНР» Новоазовск с конца августа 2014 года, передает «Радио Свобода».

От Новоазовска до границы с РФ – лишь 10 км, до Мариуполя – чуть больше 40 км.

Визитка города – МиГ-17 на постаменте. Памятник установили в 1977 году в честь советских летчиков, участвовавших в освобождении Новоазовска от нацистов.

На местном рынке в глаза бросается вяленый судак из Азовского моря. Продавцы малоразговорчивы. Как ловят рыбу, рассказал местный рыбак: «Это все договорено, конечно. Нужно все рассказывать военнослужащим, находящимся рядом с берегом моря. Позвонили – мы вышли в море. Выходим из моря – то же самое, звонок идет каждый раз».

Расположение города вблизи границы оказывает влияние на жизнь территории. Люди часто ездят в Россию, говорят, что продукты там дешевле в два, а то и 2,5 раза.

«Мы не часто ездим, потому что мы уже старые. А молодые ездят все, скупаются. Что кому нужно, то и покупают: одежда, обувь – такое», – рассказывает жительница соседнего села Маркино.

«В Россию легко поехать, у нас ходит маршрутка "Новоазовск – Таганрог". На таможне не очень долго мы стоим. От силы 20 минут там, и 20 минут там – очень быстро», – делится впечатлениями о недавней поездке жительница Новоазовска.

«Когда как, в какое время года, потому что люди то на отдых, то еще что. Бывают очереди большие, 4 и 6 часов стоишь. А бывает час, полтора, два – когда как. Едем, в основном, скупиться – одежду, еду. Там все качественнее и дешевле. Запчасти тоже берем», – рассказывает таксист из поселка Седово.

«Жизнь, конечно, у нас сейчас сложная, очень сложная. У нас цены очень дорогие. Город не курортный, но цены у нас курортные», – добавляет жительница Новоазовска.

Курортом Новоазовск никогда не был – из-за особенностей местного моря: оно очень мелкое. В основном, отдыхать люди едут в соседнее Седово – главный морской курорт «ДНР».

«Новоазовск – это тоже курортная зона, только что пляжи нужно сделать нормальные», – считает жительница города.

«Здесь море никакое, в основном едут в Седово, Безымянное. Чтобы в Новоазовске были отдыхающие, такого я не знаю. Если кто-то и приезжает к родственникам, они все равно едут к нам в Седово», – рассказывает таксист из Седово.

«Раньше люди были. Я работала вот здесь в магазине, у нас начинался май месяц, в магазин уже невозможно было зайти, потому что было очень много людей. А сейчас к нам не едут – море грязное», – делится впечатлениями жительница Новоазовска.

Главные предприятия, которые сейчас работают в Новоазовском районе, – завод минеральной воды, аграрная фирма и птицефабрика.

«Птицефабрика работает нормально. Покупаем яйца, курятину», – делится жительница Новоазовска.

«Есть молодежь, на тракторах работают. Вот сейчас заехали, огороды пашут нам. Работают все люди. Кто-то ездит в Новоазовск на хлебозавод. Там коровы у нас, и быки у людей, птицефабрика рядом», – рассказывает о рабочих местах жительница села Маркино.

«Мне кажется, в лучшую сторону меняется все понемногу, что-то ремонтируется. Но не все охвачено, как хочется», – отмечает жительница Новоазовска.

«В лучшую вряд ли, дороги ужасные, зарплаты маленькие – как-то так», – считает другая местная жительница.

«Хорошо, прекрасно, если бы денег только давали больше», – добавляет мужчина.

Если бы не море и российская границу рядом, Новоазовск ничем бы не отличался от остальных городов в «ДНР». В центре здесь также стоит Ленин. Правда, этот памятник поставил уже при «ДНР». Предыдущего «вождя» в 2014-м снесли проукраинские активисты. Но менее чем через год его восстановили.