Температура в группах 15-16 градусов: В детсадах Покровска мерзнут дети

В Покровске (Донецкая обл.) до сих пор не включили отопление, хотя решение о старте отопительного сезона было озвучено накануне. Так, в дошкольных образовательных учреждениях, по состоянию на 15:00 сегодня, 2 ноября, батареи остаются холодными, передает «Сайт Покровска и Мирнограда».

В минувшую пятницу, 30 октября, городская власть обещала запустить котельные в воскресенье, чтобы к утру понедельника, 2 ноября, комнаты в том числе дошкольных учреждений успели прогреться.

Однако, в соцсетях родители сообщают, что температура в группах детсадов едва поднимается до 16 градусов, в спальнях – еще ниже.

«Очень хотим, чтобы тепло появилось как можно скорее, но пока, увы. Еще не подан газ на город, как только это произойдет, сразу же будут запущены котельные. Надеюсь уже завтра ситуация изменится», – прокомментировала отметила начальник отдела образования Покровска Марина Голуб.

К слову, учащиеся начальных классов, которые с сегодняшнего для должны были приступить к очной форме обучения, переведены на «дистанционку». Обычный режим обучения возобновился лишь в тех школах, которые отапливают собственные котельные.