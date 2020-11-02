Без денег и с запретом родителей: Как абитуриенты из «Л-ДНР» поступали в украинские вузы (Видео)

Из-за закрытых пунктов пропуска на линии разграничения абитуриенты с неподконтрольного украинской власти части Донбасса столкнулись с препятствиями на пути к поступлению в украинские вузы. Некоторым пришлось ехать в Киев из «Л-ДНР» через Россию. Некоторые ехали сами, с несколькими сотнями гривен в кошельках, наперекор требованиям родителей.

Студентка из Донецка в целях безопасности при общении с журналистами скрывает лицо и настоящее имя. Все ее родственники – в «ДНР». Родители не поддержали ее желание жить в Киеве. Поэтому поступать в вуз она ехала сама. Из-за закрытой линии разграничения девушка направилась в столицу Украины через Россию. В дороге провела полутора суток. Рассказывает, что почти ничего не ела, в кармане было несколько сот гривен, и всю дорогу боялась, что ее высадят из микроавтобуса.

«Я очень долго думала, как ехать. В пути волновалась очень сильно. Не спала вообще, не смогла сомкнуть глаз», – делится дончанка.

У крымчанки Оксаны вообще нет шансов вернуться домой. «Власти» аннексированного Крыма на период карантина вели для украинцев ограничения – разрешен только один выезд за территорию полуострова. «Когда я ехала, сначала Россия "докопалась", что я без родителей. А потом тот же вопрос был на украинской стороне. Причем, Украина чуть более была требовательна. Меня даже хотели задержать, говорили, что будем держать тебя трое суток», – рассказывает Оксана о своей поездке из Крыма в Киев.

София сейчас находится в «ЛНР», в Луганске. Она поступила в один из украинских вузов в Северодонецке, а линию разграничения проходила через КПВВ «Станица Луганская». На дорогу в несколько десятков километров ушло 10 часов.

«Автобусы из Луганска до КПВВ ездят по определенному времени. Плюс очереди на них – за день. Ее тоже нужно отстоять. Потом, когда доезжаешь до КПВВ, уже своя очередь», – делится девушка.

И на Донбассе, и в Крыму местные «власти» каждый год придумывают причины, чтобы не выпускать молодежь. Например, крымчанам акцентируют на службе в российской армии. «Молодым людям всегда говорят: ты в армии не отслужил, значит, уклоняешься от выполнения патриотического долга. Значит, едешь назад, пока не отслужишь в армии. У девочек они стараются найти что-нибудь в паспорте, какие-либо неверные записи», – рассказывает Владимир Каразин, ректор одного из самых популярных вузов среди абитуриентов из Крыма – Таврийского национального университета им. Вернадского.

Для детей из Донбасса и Крыма существенно упростили условия поступления в украинские вузы. В этом году абитуриенты могли поступать без украинского аттестата о школьном образовании, без сдачи внешнего независимого тестирования, без украинского паспорта, кроме того могли выбрать любой вуз. Для таких ребят в вузах выделили почти 13 тысяч бюджетных мест.

Но даже такие существенные послабления не привели к большому потоку абитуриентов. И в сравнении с прошлыми годами число поступающих осталось неизменным.

В Министерстве образования оправдывают низкие показатели коронавирусом. «Многие родители не хотели отпускать детей во время пандемии далеко от дома. Кроме того, во время этой вступительной кампании многие КПВВ оккупанты закрыли со своей стороны, люди не могли проехать», – говорит Светлана Кретович, начальник Управления высшего образования Министерства образования и науки Украины.

Правозащитники отмечают, что все списывать на коронавирус некорректно. Они отмечают низкую работу по информированию детей, находящихся на неподконтрольных территориях. «В идеале государство должно обеспечить пошаговой информацией, а также предоставить человека, к которому абитуриент может обратиться за консультацией. И в идеальном варианте государство должно минимизировать все вызовы, которые появляются для детей на каждом из этапов поступления в вуз», – считает правозащитница Мария Красненко.

Все трое указанных абитуриентов с неподконтрольных территорий говорят, что их в пути никто не сопровождал из взрослых. Деньги на проезд копили сами, у некоторых не было никакой поддержки от родственников. Поэтому переезд для них – не просто поступление в вуз, а мужественный шаг во взрослую жизнь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»