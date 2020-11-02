В Мариуполе новая ПЦР-лаборатория будет делать 600 проб в сутки

В Мариуполе новая городская ПЦР-лаборатория позволит делать 600 проб в сутки. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

Отмечается, что новая лаборатория для проведения исследований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) поступила в город во второй половине октября. Ее установили в городской больнице №4. С 24 октября, после пуско-наладочных работ, лаборатория перешла в стационарный режим работы.

На сегодня работает три бригады, обслуживающие лабораторию. Это позволяет делать 300 проб в сутки. Сейчас проводится дополнительное обучение людей. В начале ноября планируется перейти на круглосуточный режим работы, что позволит в 2 раза увеличить количество исследований – до 600 в сутки.

Как сообщалось ранее, сотрудники данной лаборатории получат повышенную заработную плату в размере 28 тыс. грн.

Напомним, что в Донецкой области работают 5 коммунальных лабораторий по проведению ПЦР-исследований на коронавирус, однако они не успевают справляться с объемом тестов. Лаборатория в Мариуполе стала 6-й в регионе.