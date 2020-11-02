Фонд Рината Ахметова помог вернуть слух 3-летнему мальчику из Харькова

Проект «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» продолжает помогать малышам с проблемами слуха. В его рамках малыши получают высокочувствительные слуховые аппараты. На сегодняшний день установлено более 190 таких аппаратов. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Одним из участников проекта стал 3-летний Вова из Харькова. Сейчас мальчик почти ничем не отличается от своих сверстников. При этом он родился преждевременно и весил 750 граммов. Прогнозы врачей были неутешительными, но родители начали борьбу за здоровье сына.

«Не было никаких гарантий, что ребенок будет слышать, видеть, ходить, самостоятельно жить. Но мы видели, что он рвется жить, растет, развивается и прогресс идет. Каждый шаг – это был труд, непосильный труд», – рассказывает Маргарита Королюк, мама мальчика.

Ребенок успешно развивался, но врачи диагностировали сенсоневральную тугоухость третьей степени. Помочь в такой ситуации может только своевременное слухопротезирование, говорят специалисты.

«В детском слухопротезировании применяют самые современные слуховые аппараты, которые позволят четко слышать речь, окружающий мир звуков. Помогают развить речь и догнать своих сверстников», – пояснила сурдопротезист Виктория Смирнова.

Однако возможности приобрести дорогостоящие современные аппараты у семьи не было. Мать воспитывает сына и маленькую дочь, работает только отец. Помог Фонд Рината Ахметова.

«Спасибо большое Ринату Леонидовичу за то, что помог приобрести слуховые аппараты для моего мальчика. Муж очень ждет, хочет услышать слово "папа", потому что это, наверное, самые главные слова», – поблагодарила Маргарита Королюк.

Впереди родителей ждет кропотливая адаптационная работа с ребенком. Но они уверены, что все получится.