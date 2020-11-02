В Мариуполе 117 больных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

За прошедшие сутки в Мариуполе выявлен 131 новый заболевший коронавирусом, при этом 87 пациентов выздоровели. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 ноября, сообщила заместитель Мариупольского городского головы Ксения Сухова.

На сегодняшний день в больницах города для больных коронавирусом развернуто 503 койки, из них занято 338 (61%).

Главный врач горбольницы № 9 Александр Железняк уточнил, что на сегодняшний день в стационарах в тяжелом состоянии находятся 117 пациентов. Пациентов средней тяжести – 75 человек. «Все они обеспечены кислородной терапией в полном объеме», – сказал он.

«Лабораторные центры работают в штатном режиме. На данный момент в работе находятся 408 проб. Всего за 8 месяцев выполнено 28 067 исследований. На сегодняшний день мы делаем от 600 до 800 исследований в день – за исключением выходных дней, т.к. в выходные работает только лаборатория горбольницы №4, где лаборатория работает круглосуточно, в режиме 24/7», – рассказала Сухова.

С начала пандемии в Мариуполе зарегистрировано 4 732 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 2 416 пациентов (51% от всех заболевших);

на лечении находятся 2 250 человек (48%);

летальных случаев – 66 (1%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 2 ноября в Украине COVID-19 заболели 402 194 человека (163 768 пациентов – выздоровели, 7 375 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 11 234 случая COVID-19 (выздоровели – 4 364 пациента, летальных случаев – 127), Луганской области – 3 760 случаев (выздоровели – 1 433 пациента, летальных случаев – 79).

В «ДНР» – 6 873 случая коронавируса (выздоровели – 3 469 пациентов, летальных случаев – 578), в «ЛНР» (на 1 ноября) – 1587 случаев коронавируса (выздоровели – 1254 пациента, летальных случаев – 83).