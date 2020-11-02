Без паники: В Краматорске школьников на «дистанционке» контролирует полиция

В Краматорске усилен контроль за детьми во время дистанционного обучения. Полицейские будут следить за пребыванием учащихся 7 – 11 классов общеобразовательных школ на улицах города в период с 8:00 до 14:00. Такое решение было принято на заседании штаба комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Краматорске.

«Экипажи патрульной полиции исключительно в режиме патрулирования будут обращать усиленное внимание на пребывание учеников вышеупомянутой возрастной категории вблизи опасных объектов. Например, у водоемов, недостроев и др. Если патрульные заметят несовершеннолетних в опасных местах, об этом будет сообщено родителям и педагогам», – сообщили сегодня, 2 ноября, в пресс-службе батальона патрульной полиции Краматорска.

Отмечается, что административная ответственность за такие действия не предусмотрена.

«Мы понимаем, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации не все родители могут находиться дома, контролируя своих детей на дистанционном обучении», – пояснили свои действия полицейские.

«Главная наша задача – обеспечение безопасности граждан. Один из методов этой работы – профилактическое. Поэтому просим всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике», – резюмировали в полиции.

Напомним, что со 2 ноября в Краматорске ученики 7-11 классов находятся на дистанционном обучении, пока – на одну неделю. А ученики 1-6 классов возвращаются на очную форму обучения в школы.