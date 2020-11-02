На Луганщине мошенница насобирала «на лечение» свыше миллиона гривен

По 10-ти эпизодами мошенничества на сумму в свыше 1 млн грн жительница Старобельского района предстанет перед судом. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, в течение 2017-2019 годов жительница Старобельского района обманным путем завладела средствами 10 человек. Она входила в доверие потерпевшим. Затем под предлогом, что для лечения членов ее семьи или развития бизнеса не хватает средств, просила у них деньги в займы. Обещала вернуть суммы в оговоренный срок. Однако, по факту деньги возвращены н были, а предлоги из займа оказались фиктивными.

Вследствие таких мошеннических действий потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 1 млн грн.

Сейчас в отношении мошенницы в Старобельский районный суд направлен обвинительный акт. Женщина обвиняется по фактам завладения чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), совершенного повторно и в больших размерах, что нанесло значительный ущерб потерпевшим (ч. 2, ч. 3 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.