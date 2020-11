Точка невозврата: В Украине выпустят игру о буднях военных на Донбассе (Фото)

Украинские разработчики анонсировали игру о буднях военных на Донбассе под названием The Point of no Return (Точка невозврата). Проект основан на реальных историях и призван поднять проблему ментальной изоляции на войне, передает «УНИАН».

Проект расскажет историю одного солдата – от его решения пойти на войну до возвращения домой и интеграции в мирную жизнь.

«Это история об опыте ментальной изоляции на войне (в сеттинге войны на Донбассе) и о том, как, с другой стороны, общение и друзья-проводники в этом мире способны сгладить самые тяжелые моменты. У игры было несколько реальных прототипов, но на данный момент мы сдвинулись в сторону собирательных образов», – отметил автор и ведущий геймдизайнер проекта, Алексей Фурман.

Авторы The Point of no Return подчеркивают, что игра не будет классическим военным шутером. Разработчики хотят, чтобы как можно больше людей могли понять тех, кто находится на передовой.

«Когда я работал фотожурналистом, провел 2,5 года, фотографируя тяжелораненых украинских военных, которые возвращаются домой. Цель этой истории и других интерактивных проектов, созданных мной за последние несколько лет, – рассказать с помощью современных медиумов про важные исторические ситуации, в которых оказывались люди. А также визуализировать реальные локации, таким образом, чтобы другие люди, сидящие дома, могли лучше понять опыт тех первых людей, которые были на баррикадах, в застенках русских тюрем, на позициях украинских военных в АТО. Хочу, чтобы мы лучше понимали друг друга, чтобы не было эмоциональной пропасти между людьми", – говорит геймдизайнер проекта.

Игра The Point of no Return будет выполнена в жанре симулятора ходьбы, где во главу угла поставлена атмосфера, декорации и история. В процессе игры главный герой будет общаться со своим напарником по рации. Создатели подчеркнули, что вдохновлялись такими проектами, как Firewatch, Virginia, Gone Home и No Response.

«Из глобальных механик будет не только рация, но и мобильный телефон, на который будут приходить сообщения от родных главного героя, но в целом на разном уровне готовности у нас и другие небольшие механики, вроде тепловизора», – рассказал Алексей Фурман.

Всего над проектом успело поработать более 15 человек – концепт-художник, военный консультант, геймдизайнер, нарративные дизайнеры, композитор и другие. Средства на создание игры были выделены Украинским культурным фондом.

«Полный бюджет проекта – это 853 035 грн. Однако из этих денег нужно вычесть обязательные расходы вроде налогов, аудита и оплаты работы бухгалтера, юриста, коммуникационного менеджера. Оставшиеся средства направлены на разработку демоверсии. Но мы планируем разрабатывать игру и дальше на заряде энтузиазма, используя существующие технические наработки. Думаем и про Epic MegaGrants – уже есть украинские проекты в разработке, которые его получили, так что шанс точно есть», – отметил Фурман.

Демоверсия The Point of no Return выйдет в ближайшие дни в Steam и в сервисе Itch.io. А полноценный релиз, по словам разработчиков, состоится в 2021 году.