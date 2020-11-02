Вскоре «Укрзализныця» пустит поезд из Киева в прифронтовую Авдеевку

«Укрзализныця» продлит маршрут скорого поезда «Киев – Покровск» до Авдеевки. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил народный депутат Муса Магомедов, представляющий Авдееву в Верховной Раде.

«Положительным решением закончилось совещание под руководством заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича с участием руководителей "Укрзализницы" и штаба ООС по пуску поезда Киев-Авдеевка», – написал нардеп в соцсети.

«Резюме совещания: УЗ продлевает поезд Киев-Покровск до Авдеевки, несмотря на то, что это убыточно, но это про людей, а не про прибыль, за что им отдельная благодарность», – добавил Магомедов.

По его словам, штаб Операции Объединенных сил «дает добро» на пуск поезда, сейчас согласовывается взаимодействие «Укрзализныци» и штаба.

«Верю, что это будет действительно скоро, и авдеевцы на скором поезде будут ездить в Киев, а киевляне – в Авдеевку», – резюмировал Магомедов.