Грозит до 15 лет: СБУ выявила еще двух депутатов Мироновского, голосовавших за «ДНР»

Двум депутатам Мироновского поссовета (пгт Мироновский, Донецкая обл.) сообщено о подозрении в посягательстве на основы национальной безопасности. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в апреле 2014 года депутаты принимали участие в организации и проведении так называемого «референдума о государственной самостоятельности ДНР». Во время внеочередной сессии Мироновского поселкового совета они, вопреки законодательству Украины, проголосовали за совершение антиконституционного «волеизъявления».

Сейчас следователи СБУ квалифицировали действия депутатов по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в 2019 году к 6 годам заключения приговорен один из организаторов «референдума» в пгт Мироновский – председатель поселкового совета Игорь Костоглодову. Он 7 мая 2014 года внес в повестку дня сессии поссовета вопрос о проведении на территории поселка «референдума» о создании «Донецкой народной республики» и в дальнейшем лично положительно проголосовал за это решение. Однако, к Костоглодову применили «закон Савченко», когда отбытое наказание считается 2 дня за один. В итоге, после приговора он проведет в тюрьме 1,5 года, с учетом того, что ему зачли 2 года и 3 месяца, которые он провел в СИЗО пока шло следствие.

Еще 12 депутатам Мироновского поссовета сообщено о подозрении. Относительно 10 фигурантов материалы досудебных расследований направлены в суд.