Кравчук верит в существование плана «Б» по Донбассу

У президента Украины Владимира Зеленского есть план «Б» по урегулированию ситуации на Донбассе. В этом уверен глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Интерфакс – Украина».

«Я абсолютно убежден, что такой план "Б" есть у президента. Есть такой план "Б" и в нашей группе, но я не имею полномочий сейчас вам об этом плане говорить», – сказал он.

Кравчук также считает, что президент помнит о заявленном им сроке «в один год», чтобы попробовать использовать имеющиеся механизмы.

«Правда, он говорил о годе для Украины. Он не может говорить для России, для Франции, для Германии. Я думаю, что то, что должна была сделать Украина, она сделала больше, чем не сделала, намного. И сказать, что мы сидели и ждали, пока кто-то что-то делает, а мы наблюдали – это было бы неправильно и неточно, и даже обидно. Лично я воспринял бы это как оскорбление», – отметил он.

Напомним, что 9 декабря истекает год, который президент Владимир Зеленский давал себе на реализацию Минских соглашений как возможного сценария окончания войны на Донбассе. В случае не возвращения мира он обязался ввести некий план «Б».